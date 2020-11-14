İstanbul'da dehşet anları: Balkondan sepetle sarkıtılan silahlarla saldırdılar

Edinilen bilgilere göre; olay geçtiğimiz 6 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya müteahhit dede-torun ile firmaya iş yapan baba-oğul arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Müteahhitlik firmasına iş yapan A.Y. ve oğlu H.Y. ile müteahhit C.S. ile torunu M.C.Ö. arasında geçmişten kalan alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Saldırı, balkondan iple sarkıtılan sepetteki silahlarla gerçekleştirildi



Kavganın taraflarından A.Y ile oğlu H.Y., C.S. ile M.C.Ö.’ye bir evin balkonundan sarkıtılan sepet içinden aldıkları silahla saldırı gerçekleştirdi. Yaşanan silahlı saldırıda M.C.Ö sol bacağından, dedesi C.S. ise sağ bacak baldır kısmından vurularak yaralandı. Olayın ardından 2 saldırgan, ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.

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Yaralılar hastaneye sevk edildi

Yaralılar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, silahlı saldırı ile ilgili bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Her iki yaralının hastanede hemen tedavi altına alındıkları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kısa sürede olay yerine ulaşan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

OYNAT 00:19 Balkondan sepetle sarkıtılan silahları alıp saldırı düzenlediler İstanbul Şişli'de müteahhitlik firmasının yetkilileri ile bu firmaya iş yapan baba-oğul arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Saldırının, bir apartmanın balkondan sepetle sarkıtılan 2 silahla gerçekleştirildiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

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Eşkaller güvenlik kamerasından tespit edildi



Emniyet ekiplerince bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri tek tek izlendi. Kaçan saldırganların peşine düşen polis, şüphelilerin silahları Eskişehir Mahallesindeki bir evin balkonundan iple sarkıtılan sepetten aldıklarını ve olayın bu şekilde gerçekleştirildiğini tespit etti. Sepetin iple sarkıtıldığı adrese Cumhuriyet Savcılığından alınan arama izniyle baskın düzenleyen emniyet ekipleri, evde N.K ile G.Y. adlı şüpheli 2 kadını gözaltına aldı. Şişli Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği’ne götürülen 2 kadın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

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GÜNDEM Şişli'de silahlı saldırı: 3 kişiyi vuran saldırgan kaçtı

Failler, suç aleti silahlarla birlikte yakalandı



Çalışmalarını sürdüren polis, eşkalleri güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen A.Y. ve oğlu H.Y.’yi geçtiğimiz Pazar günü Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan otobüs duraklarında kıstırdı. Şüpheliler, olayda kullandıkları suç aleti silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan üst aramasında H.Y.’nin belinde olayda kullandığı 7.65 çapında Beretta marka tabanca ve 2 fişek, babası A.Y.’nin cebinde ise saldırıda kullandığı öne sürülen Sig Sauer marka 7.65 çapında silah ve mermiler ele geçirildi. A.Y. ve H.Y. sorgulanmak üzere Şişli Araştırma Büro Amirliği’ne götürüldü.