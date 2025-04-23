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İstanbul'da korkutan deprem: RTÜK Başkanı Şahin'den 'dezenformasyon' uyarısı

İstanbul'da korkutan deprem: RTÜK Başkanı Şahin'den 'dezenformasyon' uyarısı

16:2323/04/2025, Çarşamba
AA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili, "Tüm yayıncılarımızı azami dikkate davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul'da art arda meydana gelen depremlerin ardından açıklama yaptı.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm yayıncılarımızı azami dikkate davet ediyorum. Dezenformasyona yol açacak teyitsiz bilgilerin paylaşılmaması, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başta olmak üzere yetkili makam ve resmi mercilerin açıklamalarına yer verilmesi hususlarını önemle hatırlatıyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin"


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