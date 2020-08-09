Esenyurt’ta dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu: Üç kuyumcu tutuklandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Temmuz'da İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde 40 kişilik bir grubun, kendilerini dolandırdıklarını iddia ettikleri kuyumcu dükkanı önünde açıklama yapması üzerine çalışma başlattı.
- Kuyumcu dükkanını işleten Volkan K., Salih K. ve Murat K'nin ticari faaliyetler ile altın satım ve yatırım vaadiyle 170 kişiden toplam 2 milyon 490 bin nakit para, 10 kilo 29 gram altın, 188 cumhuriyet altını, 4 yarım altın ve 384 çeyrek altın topladıkları belirlendi.
Şüpheliler 23 Temmuz'da, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
Güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.