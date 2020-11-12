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Gündem İstanbulda polisi bile şaşkına çeviren baskın Kokoreççi görünümlü pavyona polis baskını
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İstanbul'da polisi bile şaşkına çeviren baskın: Kokoreççi görünümlü pavyona polis baskını

İstanbul Esenyurt'ta kokoreç satılan işyerine günün farklı saatlerinde girip-çıkanlardan şüphelenenlerin ihbarı üzerine bu işyerinin alt katının gizli olarak işletilen pavyon olduğu ortaya çıktı. Pavyon mühürlenirken, işletmecilere para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Pavyon mühürlenirken, işletmecilere para cezası kesildi.
Pavyon mühürlenirken, işletmecilere para cezası kesildi.


Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççiye günün çeşitli saatlerinde girdikten sonra ortada görünmeyen kişiler olduğunu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine polis ekipleri burayı denetledi.

Dar merdivenlerden alt kata iniliyor

Belediye zabıtası ile birlikte kokoreççiye giren ekipler dar merdiven ile alt katına inilen bölümün neon ışıklarla loş biçimde aydınlatılan masalar bulunduğunu, müzik yayını yapıldığını içeride kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkollü içki tükettiği pavyon olarak kullanıldığını belirledi.

Gördükleri karşısında şaşıran ekipler, işyerini mühürleyerek işletmecilere para cezası kesti.

Esenyurt'ta şaşırtan olay: Kokoreççinin içinden gece kulübü çıktı
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Esenyurt'ta şaşırtan olay: Kokoreççinin içinden gece kulübü çıktı
İstanbul Esenyurt'ta bir kokoreççinin alt katına girip çıkanlardan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine baskın düzenleyen ekipler, iş yerinin altında gece kulübü olduğunu tespit etti. Ekiplerin baskın düzenlediği mekan mühürlenirken, iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.


Öte yandan, çevrede oturanlar ve işyerleri bulunanlar, kokoreççinin altında gizli bir eğlence yeri olduğunu öğrenince çok şaşırdıklarını söyledi.

Ev partisine polis baskını kamerada
OYNAT 00:00
Ev partisine polis baskını kamerada
Bağcılar'da bir evde sosyal medya üzerinden organize olarak evde toplandıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 10 kişiye toplam 31 bin 800 lira para cezası kesildi.

Koronavirüs umurlarında değil: Büyükçekmece’deki ev partisine polis baskını
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Koronavirüs umurlarında değil: Büyükçekmece’deki ev partisine polis baskını

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