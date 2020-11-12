İstanbul'da polisi bile şaşkına çeviren baskın: Kokoreççi görünümlü pavyona polis baskını



Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççiye günün çeşitli saatlerinde girdikten sonra ortada görünmeyen kişiler olduğunu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine polis ekipleri burayı denetledi.

Dar merdivenlerden alt kata iniliyor

Belediye zabıtası ile birlikte kokoreççiye giren ekipler dar merdiven ile alt katına inilen bölümün neon ışıklarla loş biçimde aydınlatılan masalar bulunduğunu, müzik yayını yapıldığını içeride kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkollü içki tükettiği pavyon olarak kullanıldığını belirledi.

Gördükleri karşısında şaşıran ekipler, işyerini mühürleyerek işletmecilere para cezası kesti.

OYNAT 00:38 Esenyurt'ta şaşırtan olay: Kokoreççinin içinden gece kulübü çıktı İstanbul Esenyurt'ta bir kokoreççinin alt katına girip çıkanlardan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine baskın düzenleyen ekipler, iş yerinin altında gece kulübü olduğunu tespit etti. Ekiplerin baskın düzenlediği mekan mühürlenirken, iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı. BiP'te paylaş

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Öte yandan, çevrede oturanlar ve işyerleri bulunanlar, kokoreççinin altında gizli bir eğlence yeri olduğunu öğrenince çok şaşırdıklarını söyledi.

OYNAT 00:00 Ev partisine polis baskını kamerada Bağcılar'da bir evde sosyal medya üzerinden organize olarak evde toplandıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 10 kişiye toplam 31 bin 800 lira para cezası kesildi. BiP'te paylaş

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