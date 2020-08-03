İstanbul'da pompalı maganda dehşet saçtı, serbest bırakıldı
İstanbul'da havaya ateş açarak vatandaşların hayatını hiçe sayan magandalara bir yenisi daha eklendi. Sultangazi'de otomobille hareket halinde olan O.İ, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine polis harekete geçti. Kimliği ve adresi tespit edilen O.İ., ekipler tarafından gözaltına alındı. O.İ., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.