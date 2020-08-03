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Gündem İstanbulda pompalı maganda dehşet saçtı, serbest bırakıldı
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İstanbul'da pompalı maganda dehşet saçtı, serbest bırakıldı

İstanbul'da havaya ateş açarak vatandaşların hayatını hiçe sayan magandalara bir yenisi daha eklendi. Sultangazi'de otomobille hareket halinde olan O.İ, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Şüpheli, ateş açtığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Şüpheli, ateş açtığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Otomobilin içinden pompalı tüfekle havaya ateş eden O.İ., o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sultangazi'de pompalı tüfekle havaya ateş açtı
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Sultangazi'de pompalı tüfekle havaya ateş açtı
Sultangazi'de otomobille hareket halinde olan bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.


Polis görüntüleri izleyince harekete geçti

Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine polis harekete geçti. Kimliği ve adresi tespit edilen O.İ., ekipler tarafından gözaltına alındı. O.İ., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Düğün magandası pompalı tüfekle dehşet saçtı!
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Düğün magandası pompalı tüfekle dehşet saçtı!
Ankara'da düğünde pompalı tüfek ve tabancayla havaya ateş açan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Düğüne katılan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere masaların arasındaki boş alanda oynayan vatandaşların arasında ellerindeki silahlarla giren iki kişi yansıdı. Oyuna eşlik eden bazı vatandaşların silah seslerinden rahatsız olarak kulaklarını tıkadıkları da görüntülere yansıdı. Dakikalarca süren tehlikeli eğlencenin ardından şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı.

Arnavutköy'de pompalı tüfekli maganda güpegündüz terör estirdi
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Arnavutköy'de pompalı tüfekli maganda güpegündüz terör estirdi
Arnavutköy'de eline aldığı pompalı tüfekle güpegündüz mahalleye korku salan bir kişi sağa sola rastgele ateş açtı. Sokaktan geçen köpeğe, havaya ve bazı iş yerlerinin camlarına ateş açan saldırgan ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.


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