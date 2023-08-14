İstanbul'da turist avına çıkan taksiciler yakalandı: Trafikten men edildiler

Taksici “ Benim kimi alacağım sizi ilgilendirmez” diyerek şoke eden bir açıklamada bulundu. Bunun üzerine büyüyen tartışmayla birlikte taksi sürücüsü, vatandaşlara küfürler yağdırmaya başladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, görüntülere yansıyan 2 ticari taksiden 34 TEC 28 plakalı sayılı ticari taksi şoförünün Saim T. ve 34 TJK 38 plaka sayılı ticari taksi şoförü Bilal D. olduğu tespit edildi. Sürücülerden Saim T. ve Bilal D.’un yolcu seçme eylemleri nedeniyle İBB Tuhim görevlileri ile irtibata geçilerek taksilerin çalışma ruhsatları askıya alınması sağlandı. Müşteri seçen taksicilerin ruhsatlarının süresi bittiği halde belediye sınırları içinde yolcu taşımalarından dolayı 4 bin 64’er lira olmak üzere toplamda 8 bin 128 lira para cezası uygulandı. Yapılan işlemlerin ardından 34 TEC 28 ve 34 TJK 38 plakalı taksiler 10 gün süre ile trafikten men edildi.