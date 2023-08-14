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İstanbul'da turist avına çıkan taksiciler yakalandı: Trafikten men edildiler

İstanbul Fatih'te yol kenarında bekleyen müşteriyi aracına almayıp, yabancı turist bekleyen taksiciler yakalandı. Yolcu seçen taksicilerin çalışma ruhsatları askıya alınırken, ruhsat süreleri bittiği halde yolcu taşımalarından dolayı toplam 8 bin 128 lira para cezası uygulandı. 2 taksi 10 gün trafikten men edildi.

11:34 . 14/08/2023 Pazartesi
IHA
2 taksi 10 gün trafikten men edildi, para cezası uygulandı.

2 taksi 10 gün trafikten men edildi, para cezası uygulandı.

İstanbul'da müşteri seçen ve yabancı turist bekleyen taksicilere tepki çığ gibi büyüyor


Fatih'te taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen müşterileri aracına almayarak yabancı turist beklemeye başladı. Bunun üzerine sinirlenen müşteriler taksiciye tepki gösterince tartışma başladı.

"Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez"

Taksici “ Benim kimi alacağım sizi ilgilendirmez” diyerek şoke eden bir açıklamada bulundu. Bunun üzerine büyüyen tartışmayla birlikte taksi sürücüsü, vatandaşlara küfürler yağdırmaya başladı.



Ruhsat askıya alındı 10 gün trafikten men

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, görüntülere yansıyan 2 ticari taksiden 34 TEC 28 plakalı sayılı ticari taksi şoförünün Saim T. ve 34 TJK 38 plaka sayılı ticari taksi şoförü Bilal D. olduğu tespit edildi. Sürücülerden Saim T. ve Bilal D.’un yolcu seçme eylemleri nedeniyle İBB Tuhim görevlileri ile irtibata geçilerek taksilerin çalışma ruhsatları askıya alınması sağlandı. Müşteri seçen taksicilerin ruhsatlarının süresi bittiği halde belediye sınırları içinde yolcu taşımalarından dolayı 4 bin 64’er lira olmak üzere toplamda 8 bin 128 lira para cezası uygulandı. Yapılan işlemlerin ardından 34 TEC 28 ve 34 TJK 38 plakalı taksiler 10 gün süre ile trafikten men edildi.



#İstanbul
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#taksi
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