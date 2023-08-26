İstanbul'da yüzlerce dönümlük alan küle döndü: Yangını soğutma çalışmaları sürüyor

Büyükçekmece/ Cumhuriyet Mahallesi
Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı.
Yangın, 13.00 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek yüzlerce dönümlük alanı küle çevirdi. Evlere sirayet etmek üzere olan alevler, itfaiye ekipleri, iş makineleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesi ile durduruldu. TOMA ve helikopter desteğinin de bulunduğu yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonucunda söndürülürken, alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Esenler'de yangına giderken devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı
Esenler'de yangına müdahaleye giderken devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı.
Büyükçekmece'deki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için Sultangazi'den yola çıkan 34 VZ 2946 plakalı itfaiye aracı, Mahmutbey Yolu'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan 2 itfaiye personeli yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Meslektaşlarının yardımıyla devrilen araçtan çıkarılan ve hafif yaralandıkları belirlenen 2 personel, ambulansla hastaneye götürüldü.