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Elazığ’da 60 dönüm arazi kül oldu: İnceleme başlatıldı

Elazığ’ın Yurtbaşı beldesinde samanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alınırken, 60 dönüm arazi kül oldu ve samanlık zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

16:25 . 26/08/2023 Cumartesi
IHA
Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Elazığ merkeze 16 kilometre uzaklıkta bulunan Yurtbaşı beldesinde, samanlık bulunan bir arazide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.


Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, çevrede bulanan köylüler müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ ve Yurtbaşı belediyelerin ait itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangında, 60 dönümlük arazi kül olurken samanlık ile zarar gördü. Öte yandan, çıkan yangında meyve ağaçlarının da zarar gördüğü bildirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


#Elazığ
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#orman
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