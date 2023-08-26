Elazığ’da 60 dönüm arazi kül oldu: İnceleme başlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir haftada 8 yangın çıkan binada apartman sakinleri sopalı nöbete başladı. Bazı bina sakinlerinin çıkan yangınlardan cinleri sorumlu tuttuğunu söyleyen Yalçın Kara, "Yangınlar bizi çok korkutuyor. Bir yeri söndürüyoruz diğer yerden yangın çıkıyor." dedi.