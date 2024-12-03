İşte Türkiye'nin en 'erişilebilir' belediyesi: Ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

İkinci fuaye alanında ise Desenlerin Tarihi: Motiflerin Evrensel Hikayesi adlı sergide; Azerbaycan’ın kadim desenlerinden Kore’nin zarif motiflerine Filistin’in anlamlı sembollerinden Türk devletlerinin geleneksel motiflerine kadar farklı kültürlerin ortak noktalarını gözler önüne seren 23 resimden oluşan görsel bir şölen yer aldı. Yine Engelliler Sarayı’nın halk oyunları ekibi de farklı yörelere özgü folklor gösterisiyle büyük alkış aldı. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden oluşan “Engelleri Aşalım” müzik grubu da davetlilere mini bir konser verdi.