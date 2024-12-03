İşte Türkiye'nin en 'erişilebilir' belediyesi: Ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

“Öncelikle çok mutluyuz. Engelliler Sarayımız, kursiyerlerimiz, eğiticilerimiz öncülüğünde özel bir ödüle sayın Cumhurbaşkanımızın takdimiyle sahip olduk. Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu vizyon doğrultusunda Bağcılar Belediyesi olarak kuruluşundan bu yana Başak Rehabilitasyon Merkezi’yle başlayan süreç Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’mızla zirve konuma ulaştı. Bugün de AK Parti erişilebilirlik ödülünü yerel yönetimler düzeyinde kazanmaya hak sahibi olduk. Çok mutluyuz. Ödülü emeği geçen tüm arkadaşların adına aldığımızı ifade ediyorum. Ödülü de Bağcılar halkımıza armağan ediyoruz. Böylesine bir programda yer almaktan ve Bağcılar’a verilen özel önemden ötürü onur duyduk. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı azimle daha da ileri götürerek engellilerin sesi olmaya devam edeceğiz.”