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İstediğimiz yerleri bombala silahı al

İstediğimiz yerleri bombala silahı al

04:008/10/2024, Tuesday
G: 8/10/2024, Tuesday
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Reuters'e konuşan üst düzey ABD'li yetkililer İsrail'e Washington yönetiminin İran'da saldırmasına sakınca görmediği hedefleri vurması halinde en üst düzey diplomatik koruma ve en üst düzey silah yardımını içeren bir çeşit tazminat paketi önerdiğini iletiyor.

İran'ın 1 Ekim'de İsrail işgali altındaki Filistin topraklarına düzenlediği balistik füze saldırılarının ardından gerilim artarken İsrail tarafı, saldırılara yıkıcı bir cevap vermekle tehdit ediyor. Reuters'e konuşan üst düzey ABD'li yetkililer ise İsrail'e Washington yönetiminin İran'da saldırmasına sakınca görmediği hedefleri vurması halinde en üst düzey diplomatik koruma ve en üst düzey silah yardımını içeren bir çeşit tazminat paketi önerdiğini iletti. ABD yönetimi, gerilimin kontrolden çıkmasını engellemek için diplomatik çabalarını da artırıyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın hem önerilen tazminat paketini müzakere etmek hem de İran'ı hedef alacak saldırı karşılığında Biden yönetiminin tam desteğini almak amacıyla ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile Çarşamba günü Washington'da görüşeceği açıklandı. Biden yönetiminin 5 Kasım'daki ABD Başkanlık Seçimleri öncesi, İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırı düzenlemesine sıcak bakmadığı değerlendiriliyor.




#abd
#orta doğu
#politika

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