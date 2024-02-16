İsveç'ten NATO teşekkürü

Billström, bakan Fidan ile görüşmesinde, İsveç’in NATO üyeliğine dair onay sürecinin Türkiye bakımından tamamlanmasından ötürü teşekkürlerini iletti.
Billström, İsveç’in, Madrid ve Vilnius’ta düzenlenen NATO Zirvelerinde ve bu sürecin devamında verdiği tüm taahhütleri yerine getirmekte olduğunun da tekrar altını çizdi.
YOL HARİTASI ÇİZİLDİ
Fidan-Billström görüşmesinde terörle mücadele ve güvenlik alanında işbirliği konularında önümüzdeki dönemin somut adımlarını ve yol haritasını görüşecek teknik seviyedeki toplantıların ve üst düzeyli ziyaretlerin takvimi ele alındı.
Öte yandan Billström, İsveç’in Türkiye’nin AB üyelik sürecine verdiği desteği yineledi.