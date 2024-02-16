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İsveç'ten NATO teşekkürü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya’da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih’te İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü. Billström, NATO üyeliğine dair onay sürecinin Türkiye bakımından tamamlanmasından ötürü teşekkürlerini iletti.

23:31 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
İsveç Dışişleri Bakanı Billström - Dışişleri Bakanı Fidan
İsveç Dışişleri Bakanı Billström - Dışişleri Bakanı Fidan

Billström, bakan Fidan ile görüşmesinde, İsveç’in NATO üyeliğine dair onay sürecinin Türkiye bakımından tamamlanmasından ötürü teşekkürlerini iletti.

Billström, İsveç’in, Madrid ve Vilnius’ta düzenlenen NATO Zirvelerinde ve bu sürecin devamında verdiği tüm taahhütleri yerine getirmekte olduğunun da tekrar altını çizdi.

YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Fidan-Billström görüşmesinde terörle mücadele ve güvenlik alanında işbirliği konularında önümüzdeki dönemin somut adımlarını ve yol haritasını görüşecek teknik seviyedeki toplantıların ve üst düzeyli ziyaretlerin takvimi ele alındı.

Öte yandan Billström, İsveç’in Türkiye’nin AB üyelik sürecine verdiği desteği yineledi.



#Hakan Fidan
#İsveç
#Tobias Billström
#Türkiye
#NATO
22 dakika önce
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