İsveç'ten NATO teşekkürü

TBMM'de yapılan oylama sonucu İsveç'in NATO'ya katılımına vize çıktı. Söz konusu gelişme sonrası ABD'den de ilk açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, "Tüm NATO için büyük bir hamle." dedi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da TBMM'den çıkan vize kararına ilişkin açıklamada bulunarak, "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık." dedi. Konu hakkında bir diğer açıklama da Almanya'dan geldi. Başbakan Olaf Scholz, kararın önemli ve doğru olduğunu vurgulayarak, "Bu karar ittifakımızı güçlendirmektedir. İsveç'in çok yakında Atlantik İttifakına resmen katılabileceğini umuyoruz." dedi.