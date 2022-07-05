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ANKARA

İtalya Başbakanı Draghi Ankara'da

İtalya Başbakanı Draghi Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mario Draghi'yi resmi törenle karşıladı. İki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Haber Merkezi Diğer
İtalya Başbakanı Draghi Ankarada
​İtalya Başbakanı Draghi Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı.

Mayıs ayı ortalarında İtalyan Senatosu’nda yaptığı açıklamada Draghi, Ankara ziyaretinin Temmuz ayı başında olacağını duyurmuştu.

İtalya ile Türkiye arasında 10 yıldır liderler zirvesi yapılmadığını işaret ederek, "Temmuz ayı başında ikili zirve için Ankara'da olacağım. Zirvede Ukrayna'daki savaş çerçevesinde müzakereler ve ikili ilişkileri ele alacağız" açıklamasını yapmıştı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık etmesi bekliyor.

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