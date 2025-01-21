İYİ Parti’den bir istifa daha

İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. Konya Milletvekili Ünal Karaman da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Karaman, partiden ayrılışını sosyal medya hesabından şu açıklamayla duyurdu: "Kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir."