İYİ Parti’den bir istifa daha

Konya Milletvekili Ünal Karaman sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. Konya Milletvekili Ünal Karaman da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Karaman, partiden ayrılışını sosyal medya hesabından şu açıklamayla duyurdu: "Kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir."
28 VEKİLİ KALDI
2023 yılında yasama faaliyetlerine, 43 vekil ile başlayan İYİ Parti’nin aradan geçen 20 ayda sandalye sayısı 28’e düşerek toplamda 15 vekil istifa etti. 9 isim daha istifa ederse İYİ Parti’nin TBMM grubu düşecek.