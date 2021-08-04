Gündem İYİ Partili danışmandan provokasyon Ankaradaki yangını Anıtkabir yanıyor diyerek paylaştı
POLİTİKA

İYİ Partili danışmandan provokasyon: Ankara'daki yangını ‘Anıtkabir yanıyor’ diyerek paylaştı

Ankara'da hastane inşaatında çıkan yangın sonrası gökyüzü siyaha bürünmüştü. O anlara dair bir fotoğraf paylaşan İYİ Parti Hukuk Danışmanı Orhun Bilenler, Anıtkabir'in yandığını söyleyerek bir provokasyona imza attı. Bilenler, paylaştığı fotoğrafı bir süre sonra sildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili danışmandan provokasyon: Ankaradaki yangını ‘Anıtkabir yanıyor’ diyerek paylaştı
Orhun Bilenler (solda)

Ankara'da özel hastane inşaatında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, izolasyon malzemelerine isabet edince yangına neden oldu. Kentin birçok noktasından görülen ve paniğe neden olan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 inşaat işçisine ambulansta müdahale edildi.

Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü
GÜNDEM
Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü

'ANITKABİR YANIYOR' YALANI

Bu yangınla ilgili İYİ Parti Hukuk Danışmanı Orhun Bilenler bir provokasyona imza attı. Yangın bölgesini tepeden gören bir noktadan çekilen fotoğrafı paylaşan Bilenler, "Maalesef Anıtkabir yanıyor" diyerek çarpıtmada bulundu.

İYİ Partili Bilenler, bir süre sonra paylaştığı görüntüyü kaldırdı. Yeni bir tweet atan Bilenler, bir haftada ikinci kez Anıtkabir yakınlarında yangın çıktığını söyleyerek bunun kasıtlı olarak gerçekleştirildiği imasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında gökyüzü karardı.n
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında gökyüzü karardı.n

İYİ Partili Aytun Çıray Kızılay'ı hedef aldı
GÜNDEM
İYİ Partili Aytun Çıray Kızılay'ı hedef aldı
Abone Ol Google News
Devlet desteğiyle üretimi 5 kat arttı

Devlet desteğiyle üretimi 5 kat arttı

​'Sarı gelin' çiftçiye kazanç Ağrı'ya güzellik getirdi.
22 yıllık korku bitti

22 yıllık korku bitti

​İzmit'in 'Pisa Kulesi' olarak adlandırılan binaları yıkılıyor.
Yunanistanın Türk hazımsızlığı

'Buradaki insanların hayatlarıyla oynamanıza kimse müsaade edemez'

WhatsApp duyurdu

WhatsApp duyurdu

​Fotoğraflar sadece tek sefer görülebilecek.

​Yangın malzemelerindeki fırsatçılık üzerine bakanlık harekete geçti.
Manavgat'ta mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu
Gündem

Manavgat'ta mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Düzağaç Mahallesi’ne sıçrayan yangın, muhtarı ağlattı. "Dayanamaz hale geldik, gece gündüz. Olmaz ki şöyle bir tanıyın, canımız gitti, yanıyoruz. Sadece söndürme çalışmalarını izliyoruz elimizden bir şey gelmiyor" diyerek ağlayan muhtar, çaresizce söndürme çalışmalarını takip etti.
Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışına inceleme
Ekonomi

Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışına inceleme

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar sonrası fırsatçılar, alevlerin söndürülmesinde kullanılan malzemelerin fiyatlarını arttırmıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır" diyerek inceleme başlatıldığını açıkladı.
Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü
Gündem

Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü

Ankara'da özel hastane inşaatında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, izolasyon malzemelerine isabet edince yangına neden oldu. Kentin birçok noktasından görülen ve paniğe neden olan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 inşaat işçisine ambulansta müdahale edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangının itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'deyken yakınlarda çıkan yangınla gökyüzü siyaha büründü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.