İYİ Partili danışmandan provokasyon: Ankara'daki yangını ‘Anıtkabir yanıyor’ diyerek paylaştı

Ankara'da özel hastane inşaatında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, izolasyon malzemelerine isabet edince yangına neden oldu. Kentin birçok noktasından görülen ve paniğe neden olan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 inşaat işçisine ambulansta müdahale edildi.

GÜNDEM Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü

'ANITKABİR YANIYOR' YALANI

Bu yangınla ilgili İYİ Parti Hukuk Danışmanı Orhun Bilenler bir provokasyona imza attı. Yangın bölgesini tepeden gören bir noktadan çekilen fotoğrafı paylaşan Bilenler, "Maalesef Anıtkabir yanıyor" diyerek çarpıtmada bulundu.

İYİ Partili Bilenler, bir süre sonra paylaştığı görüntüyü kaldırdı. Yeni bir tweet atan Bilenler, bir haftada ikinci kez Anıtkabir yakınlarında yangın çıktığını söyleyerek bunun kasıtlı olarak gerçekleştirildiği imasında bulundu.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında gökyüzü karardı.n