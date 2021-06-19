İYİ Partili meclis üyesinden bıçaklı dehşet: Kendisinden boşanan eşini mahkeme çıkışı yaraladı

Olay, Sarıçam ilçesinde bulunan Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir anlaşamayan İYİ Parti Sarıçam Belediyesi Meclis Üyesi Ali A. (48) ile eşi Zeynep A. (41) boşanmaya karar verdi. Dün ise aile mahkemesi karı kocayı boşadı.

Mahkemeden sonra Ali A., Zeynep A.’ya "Gel seni eve bırakayım" diyerek otomobiline aldı. Zeynep A’yı otomobiliyle evine götürmek üzere yola çıkan Ali A. yolda Zeynep A.’yı yeniden birlikte olmak için ikna etmeye çalıştı. Ancak Zeynep A. bir türlü ikna olmadı. Ali A., Zeynep A’yı ikna edemeyince Çukurova Üniversitesi yerleşkesine geldiği sırada önce darp etti daha sonrada bacağından bıçakladı.

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Hastaneye götürmedi

Ali A., Zeynep A’yı hastaneye götürmek yerine bu halde Osman Gazi Mahallesindeki evine bırakıp gitti. Bu sırada kadın telefonla 112’yi arayıp boşandığı eşinin kendisini bıçakladığını söyleyip yardım istedi. Kadın, olay yerine gelen ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

İHA

Kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ali A. ise bir süre sonra polis tarafından yolda yakalandı. Zanlı koca, polis merkezine götürülüp ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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