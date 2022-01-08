İyilik Derneği gönüllülerinden özel destek

Kocaeli Çayırova Mehmet Akif İlkokulu öğretmeni Songül Kurt Komaç’ın başlattığı ve İyilik Derneği ile Çayırova İlçesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün destek olduğu “Gör Beni Projesi” kapsamında Kocaeli Çayırova Mehmet Akif İlkokulu’nda eğitim gören yirmi özel öğrenciye eşofman ve ayakkabı desteği verildi.

Programa Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin, Milli Eğitim İlçe Müdürü Azmi Tunç, Mehmet Akif İlkokulu Müdürü Özcan Kudu, Öğretmenler Songül Kurt Komaç, Ceyhun Çimen, Kudret Bulan, Emine Abay ile İyilik Derneği Genel Sekreteri Kamuran Serkan Gürsel ve iyilik gönüllüleri katıldı.

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İyilik Derneği Genel Sekreteri Kamuran Serkan Gürsel “Gör Beni Projesi” kapsamında “Biz iyilikle her zorluğun aşılacağını biliyoruz. Burada bulunan kıymetli kardeşlerimizin güven ve cesaretlerine katkıda bulunmak, onların el ve göz koordinasyonlarını geliştirmelerini, hayata daha pozitif bakmalarını sağlayarak güven ve cesaretlerini arttırmalarına vesile olmak, bizler için oldukça kıymetli. Bu çalışmada bize destek olan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

İyilik Derneği gönüllülerinin öğrencilerle tek tek ilgilendiği program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.