İzmir depremin sembolü olmuştu: Küçük Ayda okula başladı

30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir’deki depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı yıkılmış, Fidan Gezgin ve kızı Ayda enkaz altında kalmıştı. Fidan Gezgin’in cansız bedenine ulaşılırken, kızı Ayda ise depremde son kurtarılan kişi olmuştu. 91 saat sonra ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan 4,5 yaşındaki Ayda Gezgin, depremin sembol isimlerinden biri olmuştu.

İHA

Hayatına babası Uğur Gezgin ve ağabeyi Atakan Gezgin ile devam eden Ayda, 8 yaşındaki ağabeyi ile aynı okulda anaokuluna başladı.

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İHA

"BURUK BİR HEYECAN"

Baba Uğur Gezgin, “Buruk bir heyecan yaşadık. Anne eksikliğinden dolayı duygusal anlar yaşadık. Hüzünlü bir mutluluk oldu. Ayda okulundan, öğretmeninden ve arkadaşlarından çok memnun. Yeni bir ortama girdi. Okula gitmeyi çok istiyordu. Annesinin hayali de Atakan ve Ayda’nın aynı okula gitmesiydi” dedi.

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OYNAT 00:59 91 saat sonra kurtarılan Ayda, enkaz altında AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadı İzmir depreminin 91'inci saatinde kurtarılan Ayda bebeğin enkaz altındaki en net görüntüleri ortaya çıktı. Ayda'nın AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadığı o sıcak görüntüler izleyenlerin içini ısıttı. BiP'te paylaş

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