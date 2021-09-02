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İZMİR

İzmir depremin sembolü olmuştu: Küçük Ayda okula başladı

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan ve depremin sembol isimlerinden biri olan 4 buçuk yaşındaki Ayda Gezgin anaokuluna başladı.

Haber Merkezi İHA
İzmir depremin sembolü olmuştu: Küçük Ayda okula başladı
Depremin sembolü Ayda okullu oldu.

30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir’deki depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı yıkılmış, Fidan Gezgin ve kızı Ayda enkaz altında kalmıştı. Fidan Gezgin’in cansız bedenine ulaşılırken, kızı Ayda ise depremde son kurtarılan kişi olmuştu. 91 saat sonra ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan 4,5 yaşındaki Ayda Gezgin, depremin sembol isimlerinden biri olmuştu.

İHA

Hayatına babası Uğur Gezgin ve ağabeyi Atakan Gezgin ile devam eden Ayda, 8 yaşındaki ağabeyi ile aynı okulda anaokuluna başladı.

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"BURUK BİR HEYECAN"

Baba Uğur Gezgin, “Buruk bir heyecan yaşadık. Anne eksikliğinden dolayı duygusal anlar yaşadık. Hüzünlü bir mutluluk oldu. Ayda okulundan, öğretmeninden ve arkadaşlarından çok memnun. Yeni bir ortama girdi. Okula gitmeyi çok istiyordu. Annesinin hayali de Atakan ve Ayda’nın aynı okula gitmesiydi” dedi.

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