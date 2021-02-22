Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanı İzmirde Ayda bebek karşıladı
İZMİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İzmir'de Ayda bebek karşıladı

Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katılmak üzere İzmir'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile bir araya geldi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ayda bebek ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ayda bebek ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi ile Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katılmak üzere bugün İzmir'e geçti.

İzmir'e gelişi esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İzmir'de meydana gelen deprem felaketinde, 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda bebek karşıladı.

İzmir'deki depremin sembol isimlerinden biri olan Ayda bebek, Bornova'daki Rıza Bey Apartmanı enkazından enkaz altından 91 saat sonra kurtarılmıştı.

Tüylerin diken diken olduğu o an: Ayda bebek 91 saat sonra tekbirlerle bulunduğu alandan böyle çıkarıldı
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Tüylerin diken diken olduğu o an: Ayda bebek 91 saat sonra tekbirlerle bulunduğu alandan böyle çıkarıldı
İzmir depreminin 91'inci saatinde büyük bir mucize yaşandı. Ekipler 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i enkaz altından sağ olarak çıkarttılar. İşte o ana ait görüntüler.

91 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Ayda bebek enkaz altından sağ şekilde çıkarıldı
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91 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Ayda bebek enkaz altından sağ şekilde çıkarıldı
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Rıza Bey apartmanında 91 saat sonra mucize bir kurtuluş gerçekleşti. 4 yaşındaki Ayda bebek uzun uğraşlar sonucu enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
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Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan mucize bebek Ayda'nın ambulanstaki görüntüleri paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda bebek ile görüştü: Sizi çok seviyoruz
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