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İzmir haberleri: Dinlenme tesisinde şoke eden olay:​ Bir kadın tartıştığı adamı vurdu

Dinlenme tesisinde şoke eden olay: Bir kadın tartıştığı adamı vurdu

İstanbul-İzmir arasındaki otoban yolunda bulunan dinlenme tesisinde tartışan bir kadınla adamın tartışması silahlı yaralama ile sonlandı. Özlem Ç. isimli kadın yanındaki Cihat Aytaç'ı sinirlenerek vurdu. Genç kadın, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihat Aytaç'ı ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihat Aytaç'ı ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarındaki Oksijen 37 dinlenme tesislerinde Cihat Aytaç (38) yanında Özlem Ç. (34) ile birlikte Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru giderken, Oksijen dinlenme tesislerinde araçla mola verdiler.

İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen kadın yanındaki silahla Cihat Aytaç’a ateş etti. Yaralanan Cihat Aytaç için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumunun ağır olduğu belirlenen Cihat Aytaç buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kadın gözaltına alındı

Olay sonrasında Cihat Aytaç’ı silahla yaraladığı ileri sürülen Özlem Ç. olay yerinde Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise Cihat Aytaç’ın yaralandığı yerde bulunurken, Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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