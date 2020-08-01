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İzmir son dakika haberleri: İzmir'deki orman yangını

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde, otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Helikopterlerin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

İzmir'den gelen son dakika haberine göre,saat 15.00 sıralarında Homeros Vadisi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi.

DHA

Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz ve bir iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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"Sürekli yangın çıkıyor"

Mahalle sakinlerinden Hakan Kabadayı (30), "Alevleri görünce tedirgin olup, itfaiyeyi aradık. Bu bölgede sürekli yangın çıkıyor" dedi.

Yangına şahit olan Adem Demir (34) ise "Baktığımızda alevleri gördük ve itfaiyeye haber verdik. Onlar da kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü" diye konuştu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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