İzmir'de Bornova'nın ardından Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde de yangın çıktı

İzmir'in Menderes ilçesi Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, bir uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışması sürüyor.
Kemalpaşa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa'nın Bayrak mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.