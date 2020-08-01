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Gündem İzmirde Bornovanın ardından Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde de yangın çıktı
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İzmir son dakika haberleri... Menderes'in ardından Bornova’da da yangın çıktı

İzmir'de Bornova'nın ardından Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde de yangın çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken, Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Haber Merkezi AA
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesi Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, bir uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.

İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışması sürüyor.

İHA

Kemalpaşa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa'nın Bayrak mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
GÜNDEM
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
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