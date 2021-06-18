Gündem İzmir Valiliğinden HDP binasındaki saldırıda deliller karartıldı iddialarına ilişkin açıklama
İZMİR

İzmir Valiliğinden 'HDP binasındaki saldırıda deliller karartıldı' iddialarına ilişkin açıklama

İzmir Valiliği, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan HDP İl Başkanlığındaki saldırıya ilişkin, "delillerin karartıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi AA
İzmir Valiliğinden HDP binasındaki saldırıda deliller karartıldı iddialarına ilişkin açıklama
Saldırının gerçekleştiği HDP binası

Valilikten yapılan açıklamada, "elim olaya ilişkin" bazı mecralarda gerçek dışı iddiaların yer aldığı belirtildi.

"Kamera kayıtları silindi, bilgisayara format atıldı" iddiaları gerçek dışı

Tüm adli olaylarda olduğu gibi olay anından itibaren yargı sürecinin başladığı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kontrolünde polisin tüm delilleri topladığı belirtilen açıklamada, "Kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiası tümüyle gerçek dışıdır. Ayrıca sanığın, Valiliğimize ait bir otelde konakladığı veya müştemilatından yararlandığı iddiaları da tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına dün silahla giren O.G, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.

Binanın çatısına çıkan O.G, polis ekiplerince yakalanmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen O.G, sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Deniz Poyraz'ın cenazesi de bu akşam toprağa verilmişti.

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