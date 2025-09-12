Yeni Şafak
İzmir'de polis merkezine saldırı: Saldırgan dahil dokuz şahıs tutuklandı

İzmir'de polis merkezine saldırı: Saldırgan dahil dokuz şahıs tutuklandı

21:2112/09/2025, Cuma
G: 12/09/2025, Cuma
İzmir'de iki polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan ile anne ve babasının da aralarında olduğu dokuz şahıs tutuklandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde pazartesi günü polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti.

Hain saldırı sonucu 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu.

Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında saldırgan ile anne ve babasının da bulunduğu dokuz kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Dokuz kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



