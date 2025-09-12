Yeni Şafak
İzmir'de polis merkezine saldırı: Saldırgan ve babası tutuklandı

21:2112/09/2025, Cuma
G: 12/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
16 yaşındaki saldırgan polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilip gözaltına alınmıştı.
İzmir'de iki polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan ve babasının da aralarında olduğu yedi şahıs tutuklandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde pazartesi günü polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti.

Hain saldırı sonucu 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu.

Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında saldırgan ve babasının da bulunduğu 11 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Saldırgan E.B. ve babasının da aralarında bulunduğu yedi kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



