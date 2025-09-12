İzmir'de polis merkezine saldırı: Saldırgan ve babası tutuklandı

İzmir'de iki polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan ve babasının da aralarında olduğu yedi şahıs tutuklandı.
İzmir'in Balçova ilçesinde pazartesi günü polis merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti.
Hain saldırı sonucu 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu.
Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında saldırgan ve babasının da bulunduğu 11 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Saldırgan E.B. ve babasının da aralarında bulunduğu yedi kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.