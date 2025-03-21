İzmir'deki kooperatifte 44 milyon TL'lik usulsüzlük: 6 tutuklama

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 'Nitelikli zimmet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyip, Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ve kooperatif ortaklarını 44 milyon TL zarara uğrattığı belirlenip gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Ödemiş ilçesi Gereli Mahallesi'nde faaliyet gösteren Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin 2021-2024 yılları arasındaki iş ve işlemlerini incelemeye aldı. 6 ay süren incelemenin ardından kooperatifin eski yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarının 'Nitelikli zimmet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyerek Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ve kooperatif ortaklarını 44 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mart'ta belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanıp, Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.