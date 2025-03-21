İzmir'deki kooperatifte 44 milyon TL'lik usulsüzlük: 6 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Ödemiş ilçesi Gereli Mahallesi'nde faaliyet gösteren Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin 2021-2024 yılları arasındaki iş ve işlemlerini incelemeye aldı. 6 ay süren incelemenin ardından kooperatifin eski yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarının 'Nitelikli zimmet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyerek Gereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ve kooperatif ortaklarını 44 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.