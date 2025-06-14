İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.