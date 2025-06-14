İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir’in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.
İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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