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İzmir Foça'da yangın: Alevler evlere sıçradı

İzmir Foça'da yangın: Alevler evlere sıçradı

15:0614/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
AA
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İzmir’in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.
İzmir’in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ


İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına, takviye ekipler sevk edildi. Takviye ekiplerle birlikte alevlere 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal, 5 dozerle müdahale ediyor. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek veriyor.


ALEVLER BAZI EVLERE SIÇRADI


Alevler rüzgarın da etkisiyle Gerenköy Mahallesi yönüne ilerledi. Alevler, mahallenin girişindeki evlere kadar ulaştı. Alevler bazı evlere sıçradı. Mahallenin girişindeki evlerden bazıları tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlerin mahallenin iç kesimlerine ilerlemesinin önüne ekiplerin müdahalesiyle kesildi. Yeniköy tarafındaki ormanlık alanda da yangının devam ettiği bildirildi.


'ZARAR GÖREN BAZI EVLER MEVCUT'


Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, "Zarar gören bazı evler mevcut. Bütün Foça halkı ile beraber söndürmeye çalışıyoruz. Orman ekipleri çalışıyor. Son 10 günde 6-7 yangın oldu. Halkımızdan rica ediyorum, daha dikkatli olun" dedi.



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