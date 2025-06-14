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Pendik'te 15 yaşındaki Işıl'a çarparak ölümüne neden olan sanık tahliye edildi

Pendik'te 15 yaşındaki Işıl'a çarparak ölümüne neden olan sanık tahliye edildi

13:2114/06/2025, Cumartesi
DHA
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Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde 18 Mayıs'ta meydana geldi. 34 KAB 356 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26), yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarptı.
Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde 18 Mayıs'ta meydana geldi. 34 KAB 356 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26), yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarptı.

Pendik'te 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in ölümüne neden olan sürücü Ömer Faruk Ballı'nın (26) 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Olay, Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde 18 Mayıs'ta meydana geldi. 34 KAB 356 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26), yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Dinç olay yerinde hayatını kaybetti. Ömer Faruk Ballı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Ballı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olayın 18 Mayıs günü Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi üzerinde Tuzla istikametinde meydana geldiği, seyir halinde olan 34 KAB 356 plakalı aracın sürücüsü Ballı'nın, karşıya geçmeye çalışan Işıl Öykü Dinç'e çarptığı belirtildi. Çarpma sonucu Dinç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarıldı. Dosyada yer alan kaza tespit tutanağında, sürücü Ömer Faruk Ballı'ya kusur atfedildiği vurgulandı. Ballı hakkında yeterli delil ve şüpheye ulaşıldığı kanaatine varıldı. İddianame Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.


'NE OLDUĞUNU ANLAMADIM'


Sanık Ömer Faruk Ballı savcılık ifadesinde, "Olay günü sahil yolunda nişanlımla birlikte seyir halindeyken yeşil ışık yandığı için yoluma devam ediyordum. Trafik ışıklarına geldiğimizde bir anda sağ tarafımdan bir ses duydum. Ne olduğunu anlamadım. İndikten sonra bir kişiye çarptığımı gördüm. Kendisi kör noktamda kaldığı için kendisini görmedim. Kazanın etkisi ile tam olarak hatırlamamakla birlikte hız limitine uygun şekilde aracımı kullanıyordum. Olay nedeni ile çok üzgünüm" dedi.


İDDİANAME İNCELENDİ; TAHLİYE EDİLDİ


İddianameyi inceleyen mahkeme heyeti, cezanın alt ve üst sınırı, suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali ölçülük ilkesi ve tutukluluktan sağlanacak faydanın adli kontrol şartı ile mümkün olacağı gözetilerek tahliyesine karar verdi. Sanık Ballı hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belirli günleri imza atma şartı ile adli kontrol tedbiri uygulandı. 19 Mayıs'ta tutuklanan Ballı, 21 Mayıs günü tahliye edildi.


23 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK


Ömer Faruk Ballı'nın (26) 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Ballı ilk kez 23 Eylül'de hakim karşısına çıkacak


KAZA KAMERAYA YANSIDI


Ömer Faruk Ballı'nın, Işıl Öykü Dinç'e çarptığı anları ise çevredeki bir kişi tesadüfen cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Ballı'nın kullandığı otomobille Işıl'a çarptığı ve Işıl'ın savrularak yere düştüğü anlar yer alıyor.



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