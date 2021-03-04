Jandarma Genel Komutanlığına 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, 27 erkek, 3 kadın olmak üzere 30 muvazzaf subay ile 446 erkek, 74 kadın olmak üzere 520 sözleşmeli subay alımı yapılacak.

Toplamda 550 subay alımı için 17 Şubat'ta başlayan başvurular, 07 Mart'ta sona erecek.

Jandarmaya 550 subay alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular sadece 'https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris' internet adresindeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılacak.