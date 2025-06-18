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Jandarma üzerinde keneler bulunan kaplumbağayı kurtardı

Jandarma üzerinde keneler bulunan kaplumbağayı kurtardı

17:0118/06/2025, Çarşamba
IHA
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Jandarma üzerinde keneler bulunan kaplumbağayı kurtardı
Jandarma üzerinde keneler bulunan kaplumbağayı kurtardı

Ankara'nın Polatlı İlçe Jandarma Karakol Komutanı Ethem İleri, Duatepe'de devriye görevi sırasında üzerinde keneler bulunan kaplumbağayı fark ederek tedavi ettirdi.

Ankara Polatlı İlçe Jandarma Karakol Komutanı Ethem İleri, Duatepe bölgesinde devriye görevi sırasında doğada zor durumda olan bir kaplumbağaya rastladı. Vücuduna keneler yapıştığı tespit edilen kaplumbağa, İleri tarafından alınarak Polatlı Belediyesi Hayvan Barınağı Veterinerliğine götürüldü. Veteriner hekimler tarafından yapılan müdahalede, kaplumbağanın vücudundaki keneler dikkatli şekilde temizlendi. Kaplumbağanın genel sağlık durumu kontrol altına alındıktan sonra gözlem altına alındığı öğrenildi.


Polatlı İlçe Jandarma Karakol Komutanı Ethem İleri'nin bu davranışı, doğa ve canlılara yönelik duyarlılığıyla dikkati çekerek öne çıktı.




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