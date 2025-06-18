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Yozgat'ta 7 yaşındaki çocuğun boğulduğu olayda 2 kişi tutuklandı

Yozgat'ta 7 yaşındaki çocuğun boğulduğu olayda 2 kişi tutuklandı

16:5618/06/2025, Çarşamba
IHA
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Yozgat'ta 7 yaşındaki çocuğun boğulduğu olayda 2 kişi tutuklandı
Yozgat'ta 7 yaşındaki çocuğun boğulduğu olayda 2 kişi tutuklandı

Yozgat'ta termal otelde boğularak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Deniz Buğra Yiğit'in ölümüne dair yapılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Safa Termal Otel'de babasıyla birlikte otelin havuzuna giren Deniz Buğra Yiğit (7), babasının havuz başından kısa süreli olarak ayrıldığı esnada havuza düşmüştü. Havuzdakiler tarafından geç fark edilen çocuk, boğularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.


Zanlılardan otel müdürü ve müdür yardımcısı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.



#Yozgat
#Termal Otel
#Çocuk ölümü
#Deniz Buğra Yiğit
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