Jandarma’da yeni sınav modeli

Jandarma ve Sahil Güvenlik’te subay ve astsubay atama ve göreve getirme öncesindeki yeterlilik sınavının usul ve esasları yeniden düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, sınavın usul ve esaslarını düzenleyen ayrı bir “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yeterlilik Sınavı Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girdi. Buna göre sınav, sözlü, atış ve spor olmak üzere üç aşamadan oluşacak. Başarı notu hesaplanırken sözlü sınavın yüzde 70’i, spor sınavının yüzde 15’i ve atış sınavının yüzde 15’i esas alınacak. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları gerekecek. Sözlü sınavlarda adaylar, bilgi düzeyi, muhakeme ve ifade yeteneği, özgüven ve ikna kabiliyeti ile temsil kabiliyeti ve mesleğe uygun davranışları yönünden değerlendirilecek.