Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Jandarma’da yeni sınav modeli

Jandarma’da yeni sınav modeli

Oğuzhan Ürüşan
04:0010/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Jandarma ve Sahil Güvenlik’te subay ve astsubay atama ve göreve getirme öncesindeki yeterlilik sınavının usul ve esasları yeniden düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, sınavın usul ve esaslarını düzenleyen ayrı bir “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yeterlilik Sınavı Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girdi. Buna göre sınav, sözlü, atış ve spor olmak üzere üç aşamadan oluşacak. Başarı notu hesaplanırken sözlü sınavın yüzde 70’i, spor sınavının yüzde 15’i ve atış sınavının yüzde 15’i esas alınacak. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları gerekecek. Sözlü sınavlarda adaylar, bilgi düzeyi, muhakeme ve ifade yeteneği, özgüven ve ikna kabiliyeti ile temsil kabiliyeti ve mesleğe uygun davranışları yönünden değerlendirilecek.


#jandarma
#sınav
#model
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TTK 262 işçi alımı kura sonuçları isim listesi taskomuru.gov.tr 2026! Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?