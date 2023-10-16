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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güzergah dışındaki yol çalışması esnasında iş makinesinin enerji teline zarar vermesi nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

07:51 . 16/10/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güzergah dışındaki yol çalışması esnasında iş makinesinin katener (enerji) teline zarar vermesi nedeniyle aksayan seferlerin normale döndüğü bildirildi.


Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızın güzergahında hat dışında yapılan yol çalışması esnasında iş makinesinin katener teline zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır"
ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili yapılan son açıklamada, tramvay hattında seferlerin normale döndüğü belirtildi.



Bahçelievler'de bozulan metrobüs nedeniyle seferler aksadı
Bahçelievler'de bozulan metrobüs nedeniyle seferler aksadı

Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Zincirlikuyu yönüne giden bir metrobüs, Bahçelievler Ömür Durağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Durağın çıkış yolunda arızalanan araç nedeniyle seferler tek yönde yapılmaya başlandı. Bu sırada bekleyen metrobüslerdeki yolcular araçlardan indirildi. Arıza nedeniyle durakta yolcu ve araç yoğunluğu oluştu. Durakta görevli belediye ekipleri, araç geçişlerini kontrollü olarak sağlayarak yolcuları uygun metrobüslere yönlendirdi. Arızalanan metrobüs yaklaşık 20 dakika sonra yoldan kaldırıldı. Bu sırada bazı yolcular gelen metrobüslerin dolu olması nedeniyle araçlara binemedikleri ve gideceklere yere geç kaldıkları için görevlilere tepki gösterdi. Metrobüs yolunda biriken araçlar nedeniyle sefer gecikmeli yapıldı.


#Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
#Metro İstanbul
#tramvay
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