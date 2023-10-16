Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güzergah dışındaki yol çalışması esnasında iş makinesinin katener (enerji) teline zarar vermesi nedeniyle aksayan seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızın güzergahında hat dışında yapılan yol çalışması esnasında iş makinesinin katener teline zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır"
ifadeleri kullanıldı.
Konuyla ilgili yapılan son açıklamada, tramvay hattında seferlerin normale döndüğü belirtildi.
#Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
#Metro İstanbul
#tramvay
2 saat önce