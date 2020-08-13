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Kadın cinayeti bu kez önlendi: Eski eşini öldürmek için firar etti, kıskıvrak yakalandı

Ankara'da cezaevinden firar edip eski eşini öldürmek için Yozgat'ın Sorgun ilçesine giden 41 yaşındaki Ecevit Kıymaz, Ankara ve Yozgat polisini alarma geçirdi. Anne kızıyla birlikte hemen başka bir şehre götürülerek koruma altına alınırken, polis Sorgun Otogarı'nda güvenlik kameralarınca görüntülenen firariyi kıskıvrak yakaladı. Kıymaz'ın kızını arayarak 'Anneni öldüreceğim' dediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılan E.K. (41), 11 Ağustos'ta Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti. Kızı K.K'yi telefonla arayan E.K, "eski eşi A.O'yu öldürmek üzere Yozgat'ın Sorgun ilçesine geleceğini" söyledi.

Anne kız için koruma kararı

K.K'nin durumu polise bildirmesi üzerine Ankara ve Yozgat emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mahkemeden alınan koruma kararı üzerine ekipler, A.O. ve çocuklarını istedikleri güvenli başka bir kente yerleştirdi. Kent güvenlik yönetim sistemi kameralarından firarinin Sorgun Otogarı'na geldiğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla E.K'yi Cumhuriyet Caddesi'nde yakaladı.

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  • Firari hükümlünün yapılan üst aramasında üzerinde A.O'nun ev adresinin yazılı olduğu not kağıdı bulundu. E.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, polisin titiz çalışması sonucu olası bir kadın cinayetinin önlendiği belirtildi.

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Kadın cinayeti bu kez önlendi: Eski eşini öldürmek için firar etti, kıskıvrak yakalandı

Ankara'da cezaevinden firar edip eski eşini öldürmek için Yozgat'ın Sorgun ilçesine giden 41 yaşındaki Ecevit Kıymaz, Ankara ve Yozgat polisini alarma geçirdi. Anne kızıyla birlikte hemen başka bir şehre götürülerek koruma altına alınırken, polis Sorgun Otogarı'nda güvenlik kameralarınca görüntülenen firariyi kıskıvrak yakaladı. Kıymaz'ın kızını arayarak 'Anneni öldüreceğim' dediği ortaya çıktı.

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