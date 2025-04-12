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Kadınlara yönelik mitik söylemler davranışları yönlendiriyor

Kadınlara yönelik mitik söylemler davranışları yönlendiriyor

04:0012/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
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KADEM Kongresi
KADEM Kongresi

Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM) kadın hakları ve aileyi ilgilendiren meselelerde kalıcı çözümler üreterek, adalet merkezli bir söylem ve literatür oluşturmak için 2 yılda bir düzenlediği kongrenin onuncusu "Mitik Söylem ve Kadın" temasıyla gerçekleşti. Prof. Dr. Dursun Ali Tökel'in başkanlığında toplanan kongrede kadınlarla ilgili görüş, düşünce ve inanışların arkasında yer aldığı düşünülen mitler tartışmaya açıldı. Kadınlar için daha adil bir yaşamın önündeki engeller ve bu engelleri aşmanın yollarına dair ipuçları içeren kongrenin sonuç bildirgesinde, kadınlara yönelik mitik söylemlerin davranışlara yön verebildiği, kadınların kendilerini değersiz hissetmelerine, şiddeti kabullenmelerine ve eşitsizliklerin devamına yol açabildiği aktarıldı. Türk tarihindeki kahraman kadın mitinin önemine de değinilen bildiride, şunlar kaydedildi: “Türk tarihinde kadınlar, erkeklerle eşit haklara sahip olmuş, sosyal alanda değer görmüş, devlet yönetiminde söz sahibi olmuş ve savaşlarda erkeklerle yan yana çatışmıştır. Kadının bu konumu hem destan, mit, halk hikayeleri ve masal gibi anlatıları etkilemiş hem de bunlardan etkilenerek şekillenmiştir. Bu kahramanların hikayelerinin aktarılması, Türk toplumunda kadın kahraman arketiplerinin eski toplumlarda ve günümüzde modern kadın liderliğini güçlendirici işleve sahip olması açısından önemlidir.”


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