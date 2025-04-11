Mitler üzerinden 'kadın' tartışılacak

Gümrükçüoğlu, "Bu kongrede, kadına ilişkin konuları tartışmaya açıyor, literatürdeki veya uygulamadaki eksikleri tespit ederek, yeni çalışma alanlarımızı belirliyoruz. Bu yıl kongremizin temasını 'Mitik Söylem ve Kadın' olarak belirledik. Mitler, insanlık tarihinin en eski anlatılarıdır. Özellikle cinsiyet rolleriyle ilgili algılarımız mitlerden derinden etkilenmiştir. Mitlerle kurulan ilişkiyi toptan ret ya da onay üzerinden değil, eleştirel bir okuma çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Bu yaklaşım, hem mitin taşıdığı kültürel belleği korumayı hem de bu belleğin manipülasyonuna karşı durmayı mümkün kılar. İnanıyoruz ki kongremiz, yeni bakış açıları, yeni stratejiler kazandırılacaktır" dedi.