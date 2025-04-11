Mitler üzerinden 'kadın' tartışılacak

KADEM'in "10. Kadın Araştırmaları Kongresi" İstanbul'da düzenlendi. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Bu yıl kongremizin temasını 'Mitik Söylem ve Kadın' olarak belirledik" dedi.
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, '10. Kadın Araştırmaları Kongresi'nde kadına ilişkin konuları tartışmaya açtıklarını belirtti. KADEM tarafından 'Mitik Söylem ve Kadın' temasıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen kongrede konuşan Gümrükçüoğlu, kadının onuruyla yaşayacağı güvenli bir toplum inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.
BİLDİRİ KİTAP OLARAK YAYIMLANACAK
Gümrükçüoğlu, "Bu kongrede, kadına ilişkin konuları tartışmaya açıyor, literatürdeki veya uygulamadaki eksikleri tespit ederek, yeni çalışma alanlarımızı belirliyoruz. Bu yıl kongremizin temasını 'Mitik Söylem ve Kadın' olarak belirledik. Mitler, insanlık tarihinin en eski anlatılarıdır. Özellikle cinsiyet rolleriyle ilgili algılarımız mitlerden derinden etkilenmiştir. Mitlerle kurulan ilişkiyi toptan ret ya da onay üzerinden değil, eleştirel bir okuma çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Bu yaklaşım, hem mitin taşıdığı kültürel belleği korumayı hem de bu belleğin manipülasyonuna karşı durmayı mümkün kılar. İnanıyoruz ki kongremiz, yeni bakış açıları, yeni stratejiler kazandırılacaktır" dedi.