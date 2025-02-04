10 bin kadına destek verildi

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, Kahramanmaraş'taki konteyner kentte faaliyetlerini sürdüren KADEM Kadın Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Depremin ilk gününden itibaren bölgede hizmet veren KADEM’in neler yaptıklarını anlatan Bayraktar, ardından KDM’den destek alan depremzedeleri dinledi. Daha sonra deprem şehitleri için dualar edilip helva dağıtıldı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya'daki kadın destek merkezlerinde şimdiye kadar 10 bin 288 kadına hizmet vermişiz. 389 eğitim gerçekleştirmişiz, bunlar genelde meslek edindirme kursları. 1172 kişi psikolojik destek aldı ve bizdeki hizmetin sonrasında 54 kadın kendi işini kurdu veya işe başladı. Sadece Kahramanmaraş özelinde 201 kadın ile 605 sosyal hizmet görüşmesi gerçekleştirmişiz ve 101 kadınla da 614 psikolojik destek görüşmesi gerçekleştirdik" dedi.