Türkiye olası afetlere karşı tetikte: Uzmanlar Ege'deki sismik hareketliliği takip ediyor

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana süren 'deprem fırtınası' Yunanistan'da büyük bir paniğe neden olurken, Türkiye olası bir afete karşı da tetikte bekliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Valiliği, uzmanların AFAD ile koordineli şekilde deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimallerinin bilimsel çerçevede takip edildiğini ifade etti. Valilik, sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi; yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi konusunda uyarıda da bulundu.
Bölgede 400'ü aşkın deprem meydana geldi
Türkiye'ye en yakını 140 kilometre mesafede kaydedildi
"Depremler, 5-25 kilometre arasında değişen derinliklerde meydana gelmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem yaklaşık 140 kilometre mesafede gerçekleşmiştir.
2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivitenin yaşandığı bu bölgede, 14 ay süren hareketlilik herhangi bir volkanik faaliyete neden olmamıştır. Uzmanlar, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği çok yönlü olarak değerlendirmektedir. Deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimalleri bilimsel çerçevede takip edilmektedir.
Sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi önemle rica olunur. Gelişmeler titizlikle izlenmekte olup, kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacaktır."