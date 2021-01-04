Gündem Kadınları dolandıran sahte hocanın terör propagandasından 10 yıl hapsi istendi
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Kadınları dolandıran sahte hocanın terör propagandasından 10 yıl hapsi istendi

İstanbul'da kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Burhan D. hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede, hesaplarında terör örgütü propagandası yapıldığı belirtilerek, Burhan D'nin 10 yıla kadar hapsi istendi.

Haber Merkezi DHA
Burhan D
Burhan D

Esenler'de, kendisini hoca olarak tanıttığı kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla, "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Burhan Dalğali hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ayrıca bir iddianame düzenlendi.

"HDP İlçe binasında iftar"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Burhan Dalğali'nin 21 Haziran 2015’te bir iftar programında çekilen fotoğraflarının, akrabası olan ve hakkında "Terör örgütü üyeliğinden" dava açılan Tuncer Dalğali tarafından facebook hesabında "HDP İlçe binasında iftar" yazısıyla paylaşıldığı kaydedildi. Programın yapıldığı yerde örgütü simgeleyen bayrakların bulunduğu, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan başta olmak üzere birçok örgüt mensubunun resimlerinin duvarda asılı olduğu, örgütsel bayrakların bulunduğu ve Burhan Dalğali'nin masada elleri açık bir şekilde dua eder halde oturduğu belirtildi.

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Suçlamayı reddetti

Şüpheli Burhan Dalğali'nin 2015 yılında örgüt aleyhine konuştuğu için sorgu amacıyla parti binasına götürüldüğünü, tehditle söz konusu yere gittiğini, örgüt bayrakları ve Abdullah Öcalan fotoğraflarını görmediğini belirterek, "Şahıslar örgüt aleyhine neden konuşuyorsun diye sorduklarında açıklama yapıyorken ellerim öyle havada kalmıştır. Örgüte karşı bir insanım" diyerek suçlamaları reddettiği de iddianamede yer aldı.

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İddianamede, "şüpheli Dalğali'nin savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, o dönem toplumda saygın bir din alimi olarak tanınan popüler bir insan olması, etkinlik kapsamında örgütsel konuşma yaptığına yönelik bir tespit bulunmasa da o dönem için popülerliği ve etkinlikte baş köşeye öturarak PKK / KCK terör örgütünün halk üzerine gerçekleştirSahte hocaya "Terör örgütü propagandası" suçundan iddianamemeyi amaçladığı kitlenin her zaman canlı tutulması amacıyla düzenlenen örgütsel etkinliğe manen destek sağladığı değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Dalğali'nin 30 Eylül 2020'de bu suçtan tutuklandığı belirtilerek PKK silahlı terör örgütünün yoğun bir şekilde afişe edildiği, şüphelinin o dönemki popülerliği ve din hocası vasfı göz önüne alınarak örgüt tabanında sempati uyandıracağı, örgütün amacına hizmet etme noktasında örgüt propagandası suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak

İddianamede, şüpheli Burhan Dalğali'nin "Silahlı terör örgütü propagandası" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Dalğali, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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