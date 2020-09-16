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Gündem Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
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Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu

Tükiye'nin konuştuğu Kadir Şeker davasında savcı mütaalasını açıkladı. Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.

Haber Merkezi AA
Kadir Şeker davasında savcı mütalaasını açıkladı.
Kadir Şeker davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Şubat ayında Konya'da sevgilisi Ayşe D.'nın şiddete maruz kaldığını gören ve olaya müdahale ederken Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker olayı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Günlerce konuşulan olay hakkında kimi avukatlar nefsi müdafaa derken, kimileri de Şeker'i kusurlu bulmuştu. Şeker, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

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Tahrik indirimi istendi

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

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Ne olmuştu?

5 Şubat akşamı Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşanan olayda, Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıkmıştı. Ayşe D. evden çıkıp, parka gelmiş, peşinden gelen Duran iddiaya göre kadını dövmeye başlamıştı. Parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmiş, çıkan arbedede gencin elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etmişti.

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  • Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker ise gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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