Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu

Şubat ayında Konya'da sevgilisi Ayşe D.'nın şiddete maruz kaldığını gören ve olaya müdahale ederken Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker olayı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Günlerce konuşulan olay hakkında kimi avukatlar nefsi müdafaa derken, kimileri de Şeker'i kusurlu bulmuştu. Şeker, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

GÜNDEM Bugüne kadar yapılmış en titiz soruşturma: Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi

Tahrik indirimi istendi

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

GÜNDEM Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması: Kimse 'Kadir suçludur' diyemez ama ortada bir ceset var

Ne olmuştu?

5 Şubat akşamı Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşanan olayda, Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıkmıştı. Ayşe D. evden çıkıp, parka gelmiş, peşinden gelen Duran iddiaya göre kadını dövmeye başlamıştı. Parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmiş, çıkan arbedede gencin elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etmişti.

GÜNDEM Kadir Şeker'in cinayetten önce bindiği tramvaydaki görüntüleri ortaya çıktı

Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker ise gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

GÜNDEM Kadir Şeker'in cinayetten önce bindiği tramvaydaki görüntüleri ortaya çıktı