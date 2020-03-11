Kadir Şeker'e destek mektubu yağıyor

Geçtiğimiz ay Konya’da şiddet gördüğünü düşündüğü Ayşe D'ye yardım etmek isterken, sevgilisi Özgür Duran'ın ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Günlerce konuşulan olay hakkında kimi avukatlar nefsi müdafaa derken, kimileri de Şeker'i kusurlu bulmuştu. 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanan Şeker için istenen ceza bu hafta belli olacak.

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Kitap da gönderiyorlar

Öte yandan gencin tutuklu bulunduğu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na arkadaşlarından ve çok sayıda kişiden kendisine destek mektupları geldiği öğrenildi. Bu destek mektuplarının Şeker'i çok mutlu ettiği, Şeker'in de bu mektupların hepsine olmasa da bazılarına cevaplar yazdığı belirtildi. Kadir Şeker'e ayrıca okuması için de cezaevine çok sayıda kitabın geldiği ifade edildi.

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Baba Şeker'den destekçilere teşekkür

Baba Cengiz Şeker, ''Cezaevine oğluma destek olduklarını belirten mektuplar geliyor. Ayrıca okuması için de kitap gönderiyorlar. Kadir buna çok sevindi. Bazı gelen mektuplarına cevap da yazıyor. Kamuoyunun desteğini arkasında hissediyor. Bu da onu mutlu ediyor" dedi.