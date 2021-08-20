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Kahramankazan’da işi KİM buluyor

Kahramankazan Belediyesi, 2019 yılında faaileyete geçirdiği Kahramankazan İstihdam Merkezi Projesi ile 2 yılda yaklaşık 1500 kişiyi iş sahibi yaptı. Başkanı Oğuz, “Kimsenin işsiz kalmamasını hedefliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kahramankazan’da işi KİM buluyor
2019 yılında faaliyete geçen KİM, pandemi süreci de dahil olmak üzere kurulduğu günden bu yana geride kalan 2 yıllık süreçte 1500 kişiyi yeni iş sahibi yaptı.

Kahramankazan Belediyesi tarafından iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturan Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi (KİM) vatandaşlara iş bulmayı sürdürüyor. 2019 yılında faaliyete geçen KİM, pandemi süreci de dahil olmak üzere kurulduğu günden bu yana geride kalan 2 yıllık süreçte 1500 kişiyi yeni iş sahibi yaptı.

ÖZEL YAZILIM HAZIRLANDI

  • Kahramankazan Belediyesi hizmet binası içerisinde kurulan KİM, hazırlanan özel bir yazılım ile ilçedeki iş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı platformda buluşturuyor. Bu doğrultuda, iş arayanların özellikleri ve bilgileri sisteme kaydedilirken, işverenlerin de hangi niteliklere sahip çalışanlar aradığı belirleniyor. KİM böylece iş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı çatı altında buluşturuyor.

‘PASTA HERKESE YETER’

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında geliştirdikleri KİM projesi ile ilçelerinde iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, “Kahramankazan’daki istihdam pastası herkese yeter. Amacımız Kahramankazan’daki istihdam pastasını Kahramankazan’da yaşayan insanlara sunabilmek. Kahramankazan’da ikamet eden tüm işsiz kardeşlerimize iş bulmak boynumuzun borcu diyoruz. İnşallah bu projeyle kimsenin işsiz kalmamasını sağlayacağız. Hedefimiz ilçemizde sıfır işsizlik” diye konuştu.

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