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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta 100. yıl coşkusu

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri görkemli havai fişek gösterisiyle başladı. 12 Şubat’a kadar gerçekleştirilecek etkinlikler Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta düzenlenen gösteri
Kahramanmaraş'ta düzenlenen gösteri

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri, Kahramanmaraş Kalesinde yapılan havai fişek ve lazer gösterisi ile resmen başladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek yüzlerce etkinlik 12 Şubat’a kadar sürecek. Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100. yılı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, “Anadolu’nun muhtelif yerlerinde görevim gereği bulundum. Gerçekten Türkiye’nin en büyük, en etkili, en coşkulu, en derin, en içten, en yüksek ruhu temsil eden mahalli kurtuluş bayramı Kahramanmaraş’ın kurtuluşu olan 12 Şubat’tır” dedi.

12 ŞUBAT’TA OKULLAR TATİL

  • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de, “100. yıl kapsamında hazırladığımız etkinliklerin bu şehirde yaşayan çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize, hanımefendilere ve beyefendilerin ruhlarına dokunmasını, etki oluşturmasını istiyoruz. Kahramanmaraş’ımızı bir bütün olarak ele aldık ve tüm ilçelerimizde etkinlikler yapacağız” diye konuştu. Öte yandan Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 12 Şubat’ta okulların tatil edildiği açıklandı.

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