Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 4.63 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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