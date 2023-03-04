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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

13:37 . 4/03/2023 Saturday
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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem.

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Deprem 4.63 kilometre derinlikte gerçekleşti.



#Kahramanmaraş
#Deprem
#AFAD
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