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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerdeki depremlerin artçıları sürüyor. Nurhak ilçesinde saat 08.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09:31 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,72 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



#DEPREM
#Kahramanmaraş
#AFAD
#Nurhak
7 dakika önce
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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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