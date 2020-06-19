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Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
  • Kalp krizi geçiren hastayı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götüren Gamber Gücük (46) idaresindeki 46 E 7184 plakalı ambulans ile Fatih Emre Yüksel (19) yönetimindeki 46 E 2538 plakalı otomobil, Güneşli Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücülerle ambulanstaki sağlık personeli Ahmet Can Hurmanlı (22) ve Kardelen Yıldırım (21) ile kalp krizi geçiren hasta Mustafa ve eşi Güllü Kara yaralandı.

Ambulansın karıştığı zincirleme kaza kamerada!
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Ambulansın karıştığı zincirleme kaza kamerada!
Adıyaman'da aralarında ambulansın da bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kaza Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı. 22 Nisan tarihinde Adıyaman Atatürk Bulvarı Polis Evi karşısında meydana gelen kazada beş kişi yaralandı. Hafif ticari aracın ters şeritten girdiği kavşakta karşıdan gelen otomobil ile karşı karşıya geldi. Karayolundan hızla ilerleyen ambulans otomobile yandan çarptı.


Yaralı tedavi altına alındı

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

  • Kalp krizi geçiren hasta ise başka bir ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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