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Gündem Kahramanmaraşta kaçak klinikten şoke eden görüntüler Kürtaj, diş çekimi, botoks
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kaçak klinikten şoke eden görüntüler: Kürtaj, diş çekimi, botoks...

Kahramanmaraş'ta açtıkları kaçak kliniklerde kürtaj, diş çekimi ve botoks yaparken, polisin düzenlediği operasyonla 5 milyon liralık ilaçla yakalanan Suriyeli 7 doktor, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Kaçak kliniklerde kürtaj, diş çekimi ve botoks yapıldığı tespit edildi.
Kaçak kliniklerde kürtaj, diş çekimi ve botoks yapıldığı tespit edildi.

Kahramanmaraş'ta, Suriyelilerin açtığı kaçak kliniklere, salı günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

5 milyon liralık ilacın ele geçirildiği operasyonda Suriyeli 6 doktor, gözaltına alındı.

Kaçak güzellik merkezinde botoks yaptırdı canından oldu
GÜNDEM
Kaçak güzellik merkezinde botoks yaptırdı canından oldu

  • Şüphelilerin sorguları devam ederken, operasyonu genişleten ekipler, tespit ettikleri başka kaçak kliniğe daha operasyon düzenleyerek, 1 doktoru daha gözaltına aldı.

Polis, baskına karşı güvenlik kamerası da takılan kaçak klinikleri açan H.A., S.A., R.S., R.E., M.E., M.M. ve A.D.'nin muayene dışında diş çekimi, kürtaj ve botoks yapıp, ilaç sattıkları tespit etti.

Adana'da bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı
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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir ay önce Mirzaçelebi Mahallesi'nde gizli bölmeli kaçak hastane ortaya çıkarmış zanlıları gözaltına alarak kaçak hastaneyi kapatmış içindeki malzemelere de el koymuştu.
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Polis bu mahalleye çok yakın olan Sucuzade Mahallesi'nde de bu kez kaçak tıp merkezi kurulduğu bilgisine ulaştı.
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Polis bu bilgi üzerine kaçak tıp merkezi olduğu söylenen adresi takibe başladı.
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Yapılan takipte kaçak tıp merkezini yabancı uyruklu şahısların açtığı ve hastaların da çoğunlukta onlardan olduğunu tespit etti.
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Polis bir süre sonra daha takip yaptıktan sonra kaçak tıp merkezine baskın yaptı.
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Polis yaptığı baskında sahte doktor ve eczacı olduğu önü sürülen 3'ü kadın 7 zanlıyı gözaltına aldı.
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Polis kaçak tıp merkezinde yaptığı çalışmada gebelik muayenesinde kullanılan masalar, ultrason cihazı, diş üniteleri, 2 bin hap ele geçirdi. Kaçak tıp merkezini kapatıldı.
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Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmezken ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Kaçak tıp merkezinin bulunduğu sokakta ikamet eden vatandaşlar ise evin zemin katında tıp merkezi olduğunu yabancı uyruklu şahısların geldiğini her türlü tıbbi müdahalenin yapıldığını söylediler.
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Adana'da bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı
Adana'da gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı. Sahte doktor ve eczacı olduğu öne sürülen 3'ü kadın 7 zanlı gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki sorguları ise tamamlandı. Sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

'Seni öpebilir miyim' diyen doktordan şikayetçi oldu: Sığınaktaki kaçak hastane ortaya çıktı
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Yaşanan olay, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 'Hayır Derneği' olarak kiralanan ve bu doğrultuda faaliyet gösterdiği öne sürülen sığınağında meydana geldi.
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İddiaya göre, 27 yaşındaki Mısır asıllı Türk vatandaşı kadın H.A., böbreğinde ağrılar çektiğini belirterek, buraya muayene olmaya geldi.
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İddialara göre Iraklı doktor M.B, kadın asistanından dışarı çıkmasını istedi ve daha sonra muayene edeceğini söylediği kadından soyunmasını istedi.
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Sarılıp elle tacizde bulunan, Seni öpebilir miyim? dediği öne sürülen doktoru iterek dışarı çıkan kadın, bağırarak tepki gösterdi. Kadın, daha sonra 155'i arayarak kendisine tacizde bulunulduğunu anlatıp, doktor hakkında şikayetçi olmak istediğini söyledi.
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Şikayet üzerine harekete geçen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, burada çalışanların terk edip kaçtığı sözde hayır derneği olarak kullanılan sığınağın içerisinde eczane, diş hastalıkları kliniği, kadın doğum, çocuk hastalıkları, hacamat, estetik ve laboratuvar olarak kullanılan bölümleri bulunan korsan hastane ve çok miktarda cihaz tespit etti.
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Yapılan incelemede sığınağın girişinde kayıt yapmayan sadece izleme amaçlı yerleştirilen güvenlik kameraları bulunduğu, buraya giren çıkanların bu yolla kontrol edildiği, polislerin geldiğini fark edince pencere görünümlü gizli bir çıkıştan arka bahçeye geçip kaçtıkları belirlendi.
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Polis içeride yaptığı araştırmanın ardından, aralarında Irak uyruklu belirtilen doktorun da bulunduğu çalışanların kimlik ve adres bilgilerini tespit edip harekete geçti.
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Esenyurt Emniyet Asayiş Büro ekipleri eş zamanlı baskın yaparak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Taciz şikayetinde bulunarak kaçak hastanenin ortaya çıkmasını sağlayan H.A. ve 3 şüpheli Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldü. Tacizde bulunduğu iddia edilen doktor aranıyor.
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Polisin haber vermesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri de adreste incelemelerde bulundu.
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İncelemelerin ardından el konulan cihazlar kamyonlarla yediemin deposuna götürülürken, kaçak hastane olarak kullanılan sığınak mühürlendi.
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El konulan malzemeler arasında koronavirüs tespitinde kullanılan PCR test kitleri de bulunduğu öğrenildi. Şikayetçi kadın Türkçeyi iyi konuşamayınca ifadesi çağrılan tercüman yardımıyla alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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Soruşturmayı derinleştiren Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, Fatih Mahallesi'nde kaçak diş polikliniği ve Bağlarçeşme Mahallesi'nde kaçak göz muayenesine baskın düzenledi.
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Yapılan baskınlarda yabancı uyruklu 1'i kadın 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece 2'si Suriyeli, 3'ü Iraklı olmak üzere gözaltına alınanların sayısı 5'e çıktı. Şüphelilerin doktor olduklarına dair herhangi bir belge sunamadıkları öğrenildi.
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'Seni öpebilir miyim' diyen doktordan şikayetçi oldu: Sığınaktaki kaçak hastane ortaya çıktı
Esenyurt'ta muayeneye gittiği yabancı uyruklu doktorun kendisini taciz ettiğini iddia eden kadının, polise şikayette bulunması üzerine, yaklaşık 5 aydır bir binanın bodrum katındaki sığınakta 'Hayır Derneği' adı altında kiralanan, yabancılara yönelik faaliyet gösteren kaçak hastane ortaya çıkarıldı. Çeşitli üniteler oluşturulan korsan sağlık merkezindeki eşyalara el konuldu, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


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