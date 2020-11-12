Kahramanmaraş'ta kaçak klinikten şoke eden görüntüler: Kürtaj, diş çekimi, botoks...

Kaçak tıp merkezinin bulunduğu sokakta ikamet eden vatandaşlar ise evin zemin katında tıp merkezi olduğunu yabancı uyruklu şahısların geldiğini her türlü tıbbi müdahalenin yapıldığını söylediler.

Polis kaçak tıp merkezinde yaptığı çalışmada gebelik muayenesinde kullanılan masalar, ultrason cihazı, diş üniteleri, 2 bin hap ele geçirdi. Kaçak tıp merkezini kapatıldı.

Polis yaptığı baskında sahte doktor ve eczacı olduğu önü sürülen 3'ü kadın 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Polis bir süre sonra daha takip yaptıktan sonra kaçak tıp merkezine baskın yaptı.

Yapılan takipte kaçak tıp merkezini yabancı uyruklu şahısların açtığı ve hastaların da çoğunlukta onlardan olduğunu tespit etti.

Polis bu bilgi üzerine kaçak tıp merkezi olduğu söylenen adresi takibe başladı.

Polis bu mahalleye çok yakın olan Sucuzade Mahallesi'nde de bu kez kaçak tıp merkezi kurulduğu bilgisine ulaştı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir ay önce Mirzaçelebi Mahallesi'nde gizli bölmeli kaçak hastane ortaya çıkarmış zanlıları gözaltına alarak kaçak hastaneyi kapatmış içindeki malzemelere de el koymuştu.

Adana'da bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı

Adana'da gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı. Sahte doktor ve eczacı olduğu öne sürülen 3'ü kadın 7 zanlı gözaltına alındı.

