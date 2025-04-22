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Kalbinde kısmî iyileşme var

Kalbinde kısmî iyileşme var

Haber Merkezi
04:0022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
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Sırrı Süreyya Önder
Sırrı Süreyya Önder

Aort damarı yırtılması nedeniyle 6 gündür Florence Nightingale Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavisi devam ediyor. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in cumartesi günü kalp cerrahlarınca planlı revizyonu yapılarak tekrar göğsünün açıldığı, cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı ifade edildi.


KALBİNİN SAĞINDA KASILMA BAŞLADI

Açıklamada, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın bulunmadığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: “En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda.”


İLAÇLARI AZALTIYORUZ

Sonrasında Önder’in doktorları Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ve ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Erkan Sağbaş da bir açıklama yaptı. Çiftçi, “İlk andan itibaren hastamızın şuuru kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil. Hastamız nörolojik olarak baktığımızda bizleri ciddi endişelendiriyor. Hastamızı son derece yüksek riskli buluyoruz” ifadelerini kullandı. Sağbaş ise, “Hala daha kalp güçsüz, hâlâ o vücudun dolaşımını üstlenebilecek kadar değil. Onun için biraz daha bekleyeceğiz. Desteğimiz devam ediyor. Kalbi destekleyici ilaçları azaltıyoruz. İç organların durumu iyi. Kalp açısından kısmi de olsa bir iyileşmeye gidişimizi söyleyebilirim” dedi.


#Sırrı Süreyya Önder
#aort yırtılması
#kalp
#iyileşme
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