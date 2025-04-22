Kalbinde kısmî iyileşme var

Sonrasında Önder’in doktorları Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ve ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Erkan Sağbaş da bir açıklama yaptı. Çiftçi, “İlk andan itibaren hastamızın şuuru kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil. Hastamız nörolojik olarak baktığımızda bizleri ciddi endişelendiriyor. Hastamızı son derece yüksek riskli buluyoruz” ifadelerini kullandı. Sağbaş ise, “Hala daha kalp güçsüz, hâlâ o vücudun dolaşımını üstlenebilecek kadar değil. Onun için biraz daha bekleyeceğiz. Desteğimiz devam ediyor. Kalbi destekleyici ilaçları azaltıyoruz. İç organların durumu iyi. Kalp açısından kısmi de olsa bir iyileşmeye gidişimizi söyleyebilirim” dedi.