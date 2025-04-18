Sırrı Süreyya Önder ile ilgili hastaneden yeni açıklama

DEM Parti vekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Şişli'de kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisi süren Önder'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi.