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Sırrı Süreyya Önder ile ilgili hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder ile ilgili hastaneden yeni açıklama

09:5218/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama geldi.
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama geldi.

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder'in genel durumu aynı, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hastamız yüksek riskli olup, hayati tehlikesi devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti vekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Şişli'de kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisi süren Önder'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi.


'Yüksek riskli, hayati tehlikesi sürüyor'

Açıklamada
"Sırrı Süreyya Önder'in genel durumu aynı, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hastamız yüksek riskli olup, hayati tehlikesi devam ediyor."
denildi.
İşte Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmeden önceki son görüntüsü
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Sırrı Süreyya Önder ile ilgili hastaneden yeni açıklama
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