Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı
MERSİN

Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde bakımı tamamlanan Türkiye'nin sondaj gemisi Kanuni, Taşucu'ndan demir alıp hareket etti. 11 bin 400 metre derinliğe inebilen, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip olan gemi, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Haber Merkezi DHA
Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı.
Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı.

Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan Kanuni, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak denizlere açılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül'de, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni" paylaşımında bulunmuştu.

Üçüncü sondaj gemisi geliyor: Kanuni Akdeniz'e açılacak
EKONOMİ
Üçüncü sondaj gemisi geliyor: Kanuni Akdeniz'e açılacak

11 bin metre derinliğe inebiliyor

Kanuni sondaj gemisi, bugün saat 10.45 sıralarında limandan hareket etti. Yetkililer, geminin son testleri için Taşucu açıklarında bugün bekletileceği, yarın sabah saatlerinde ise İstanbul'a yola çıkacağını kaydetti. 2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020’de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Bakan Dönmez'den müjdeli paylaşım: Yolun açık olsun Kanuni
EKONOMİ
Bakan Dönmez'den müjdeli paylaşım: Yolun açık olsun Kanuni


  • Dış gövdesi kırmızı- beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan geminin İstanbul’a geçip, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.

Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri yeni göreve hazırlanıyor: Mersin'de yoğun ilgi
GÜNDEM
Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri yeni göreve hazırlanıyor: Mersin'de yoğun ilgi


Yavuz'un bakımı sürüyor

Öte yandan, SELÇUKLU- 1 kuyusunda çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gelen 'Yavuz' sondaj gemisinin ise bakım, güncelleme ve geliştirme işlemleri sürüyor.

Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı
FOTOĞRAF 16
Title
Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan Kanuni, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak denizlere açılıyor.
Title
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül'de, Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni paylaşımında bulunmuştu.
Title
Kanuni sondaj gemisi, bugün saat 10.45 sıralarında limandan hareket etti. Yetkililer, geminin son testleri için Taşucu açıklarında bugün bekletileceği, yarın sabah saatlerinde ise İstanbul'a yola çıkacağını kaydetti.
Title
2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020’de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.
Title
Dış gövdesi kırmızı- beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan geminin İstanbul’a geçip, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.
Title
Öte yandan, SELÇUKLU- 1 kuyusunda çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gelen 'Yavuz' sondaj gemisinin ise bakım, güncelleme ve geliştirme işlemleri sürüyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı
Mersin'in Silifke ilçesinde bakımı tamamlanan Türkiye'nin sondaj gemisi Kanuni, Taşucu'ndan demir alıp hareket etti. 11 bin 400 metre derinliğe inebilen, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip olan gemi, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.


Abone Ol Google News
Yanlarında olmaya devam edeceğiz

Yanlarında olmaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan açıklaması.
Devlerin gözdesi

Devlerin gözdesi

​Milli futbolcumuz için dev kulüpler sıraya girdi.
Alevler yeniden evlere sıçradı

Alevler yeniden evlere sıçradı

Hatay'daki yangın yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi.
Azerbaycan <br>anında imha etti

Azerbaycan
anında imha etti

Ermenistan ordusu, ateşkesi ihlal etmişti.

​Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması.

Cenazelerin ve esirlerin değişimi yapılacak.

Önceden tanesini 600 dolardan ithal ediyordu.

Yolun açık olsun Kanuni

Yolun açık olsun Kanuni

Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı.

​Ankara'daki kazada iki kişi hayatını kaybetti.

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

​Macron'un danışmanları bir bir istifa etti.

Kapya cinsi kırmızı biber bu yıl çiftçiyi üzdü.
Futbol dünyası <br>bunu konuşuyor

Futbol dünyası
bunu konuşuyor

​G.Saray-Ümit Milli maçında ortalığı karıştıran tokat iddiası.
Çıkın yoksa pişman olacaksınız!

Çıkın yoksa pişman olacaksınız!

​Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a son uyarı.
Damadın<br> insanlıktan çıktığı an

Damadın
insanlıktan çıktığı an

​Kaynanasını 'virüs bulaştıracak' diye boğarak öldürmeye kalktı.
KKTC tarihi seçim: Halk yarın sandık başına gidiyor
Dünya

KKTC tarihi seçim: Halk yarın sandık başına gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere yarın sandık başına gidecek. Seçimde yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullanılacak. 11 adayın yarışacağı seçim, Kıbrıs Türk siyasi tarihine "en çok adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi" olarak geçecek. Oy verme işlemi sabah 08.00'de başlayacak ve 18.00'de bitecek olan seçimin sonuçlarının akşam 22.00 sularında açıklanması bekleniyor.
Tarihçilerin Reisi: İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Hayat

Tarihçilerin Reisi: İsmail Hakkı Uzunçarşılı

43 yıl önce bugün, arşivde çalışırken rahatsızlanıp hayata veda eden "Tarihçilerin reisi" unvanıyla anılan İsmail Hakkı Uzunçarşılı, makaleleri ve eserleriyle özellikle Osmanlı tarihi araştırmalarına önemli katkılar yaptı. En çok bilinen eseri, 6 ciltlik "Osmanlı Tarihi" serisi olan Uzunçarşılı, 1931'de kuruluşunda yer aldığı Türk Tarih Kurumunda ölümüne kadar aralıksız 46 yıl kurul üyeliği görevi yaptı
Kenan Koçak: Türkiye'den teklif aldım
Spor

Kenan Koçak: Türkiye'den teklif aldım

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da gösterdiği performansla adından söz ettiren teknik direktör Kenan Koçak, "Türkiye'den teklif geldi ama inandığımız bir proje olmadı" dedi. Fenerbahçe'den ayrılarak Udinese'ye imza atan Tolgay Arslan'ı transfer etmek istediğini belirten 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Bütçe konusundaki engeller nedeniyle Tolgay'ı kadromuza katamadık" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.